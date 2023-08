Troppi problemi per gli autobus all'incrocio tra via Fabrizi e via Galilei: più polizia locale contro la "sosta selvaggia" [FOTO]

Sopralluogo in un altro incrocio del centro per la commissione comunale Sicurezza presieduta da Armando Foschi. Dopo via Firenze-via Palermo è stata al volta dell'intersezione tra via Nicola Fabrizio e via Galielo Galieli dove diverse sono le carenze a cominciare dalla segnaletica, ma dove le maggiori difficoltà le vivono gli autisti Tua: sarà rafforzata la presenza della polizia locale per ridurre al minimo le troppe trasgressioni soprattutto in tema parcheggio.

Le priorità di intervento riferisce Foschi, sono “il rifacimento immediato della segnaletica verticale e orizzontale, per meglio indicare la presenza di una fermata degli autobus oggi invisibile con i relativi divieti di sosta, la rimozione di una pensilina oggi non più attiva e soprattutto una maggiore presenza della polizia municipale per impedire quella sosta selvaggia anche in doppia o tripla fila che oggi impedisce e blocca la svolta e il passaggio degli autobus della Tua che percorrendo via Galilei girano su via Nicola Fabrizi restando spesso paralizzati in mezzo all’incrocio”.

Una risposta ai tanti residenti che le segnalazioni le hanno fatte all'amministrazione e anche alla nostra redazione: l'ultima proprio qualche giorno fa per il problema “sosta selvaggia” alla fermata del 15. Possibile in realtà, spiega Foschi, anche una rimodulazione del percorso dato che è quando arriva in periferia che si rimempirebbe. Attualmente il 15 percorre via Leopoldo Muzii, il lungomare nord, via Galilei, per immettersi in via Nicola Fabrizi, via Venezia, corso Vittorio Emanuele e per poi dirigersi verso San Donato, via Rio Sparto e arriva, come detto, a Villa Magna.

Al numero dei passeggeri si aggiunge il “vero problema” che per i mezzi pesanti si presenta proprio quando deve immettersi da via Galilei in via Fabrizi. “Il più delle volte il passaggio dei mezzi è ostacolato dalle auto private lasciate parcheggiate nella stessa via Galilei a ridosso dell’ingresso in via Fabrizi, così come lungo la fermata degli autobus, completamente oscurata sia dall’assenza di segnaletica a terra, cancellata dall’usura, sia dall’inadeguatezza della palina-segnaletica verticale che viene completamente assorbita dai balconi delle abitazioni circostanti”.

“Ad aggravare la situazione viaria – aggiunge - la presenza di auto in doppia o tripla fila nella stessa via Fabrizi che di fatto impediscono ai mezzi della Tua di effettuare la svolta e gli stessi pullman restano bloccati a mezza curva, impedendo il transito dei veicoli in direzione nord-sud e creando momenti di autentico caos. Il tutto ai danni dei residenti che subiscono il disagio del traffico bloccato, del caos successivo e anche del suono dei clacson dei pullman nella disperata ricerca di un varco e di far spostare le auto private che eventualmente ostruiscono il transito dei mezzi pubblici, a qualunque ora del mattino o della sera”.

Per Foschi una situazione “non più tollerabile sia sotto il profilo della vivibilità che della sicurezza stradale e del rispetto delle norme del codice. Per tale ragione, durante il sopralluogo odierno, abbiamo individuato delle misure da attuare nel breve e medio termine”.

“Nell’immediato abbiamo chiesto una presenza importante della polizia locale per lanciare un segnale utile a scoraggiare la sosta selvaggia, sia lungo via Galilei che in via Fabrizi, comminando le sanzioni necessarie a far rispettare le norme – ribadisce -. Poi la trasmissione degli atti all’ufficio manutenzione del Comune affinché si provveda rapidamente al rifacimento della segnaletica dedicata alla fermata degli autobus, ai divieti di sosta e al ripristino anche degli attraversamenti pedonali, oggi completamente cancellati da alcuni lavori stradali”.

“Nel frattempo – fa sapere ancora – la stessa Tua ha disposto la rimozione della pensilina oggi esistente in via Nicola Fabrizi proprio dinanzi all’incrocio con via Galilei, semplicemente perché dinanzi a quella pensilina non c’è più la fermata dei pullman, ma pure rappresenta un’occasione di bivacco, oltre a essere fuorviante per i cittadini. Piuttosto quella fermata revocata si potrebbe recuperare per la sosta dei veicoli. Infine abbiamo chiesto alla Tua di valutare la possibilità di impiegare per il transito nelle vie del centro un autobus di dimensioni più piccole, magari elettrico, anche valutando la scarsa presenza di passeggeri a bordo, mezzo dunque che comunque potrebbe transitare in modo più agevole anche in presenza di ostacoli, probabilmente anche rivedendo e modificando – conclude - il percorso della linea 15 che oggi appare un po’ farraginoso”.