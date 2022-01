Dal primo febbraio scattano i controlli negli uffici postali del Pescarese per l'accesso con green pass

A partire da domani martedì 1 febbraio, entrano in vigore le nuove norme del Governo per l'accesso agli uffici postali tramite green pass obbligatorio. Lo ha fatto sapere Poste Italiane, illustando le procedure e modalità che saranno attive in tutti i 13 uffici postali della città e in altre 19 sedi della provincia tramite il gestore delle attese collocato all'ingresso. Negli altri uffici postali, il controllo sarà effettuato agli sportelli. La modalità automatica all'ingresso prevede la scansione del qr code del green pass, per poi autorizzare la richiesta del servizio desiderato.

Dove, invece, non sarà disponibile il dispositivo all'ingresso, i cittadini dovranno mostrare il green pass direttamente allo sportello per la verifica dell’operatore attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale, prima di procedere con i servizi richiesti. Infine, nei prossimi giorni per i cittadini di Pescara e provincia che prenoteranno l’appuntamento utilizzando le app di Poste Italiane la verifica del green pass sarà eseguita dalla stessa app. Per coloro che invece prenoteranno sul sito poste.it il controllo della certificazione verde avverrà direttamente in ufficio postale.