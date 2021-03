Il sindaco Masci: "Un atto dovuto di cordoglio e di partecipazione al quale vorranno associarsi tutti i pescaresi, pur se non fisicamente, per onorare i nostri concittadini e connazionali che non ci sono più"

Anche Pescara partecipa alla prima giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. Domani mattina, alle ore 11, è previsto un minuto di raccoglimento davanti al Comune, al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta. L’orario coincide con quello dell’arrivo a Bergamo del premier Draghi, che renderà omaggio alle tante persone scomparse proprio nella città ritenuta “martire” per via del triste primato dei decessi durante la prima ondata della pandemia. Il sindaco Carlo Masci sosterà per un minuto di fronte al municipio, in rappresentanza di tutti i cittadini:

"Un atto dovuto di cordoglio e di partecipazione – ha detto – al quale vorranno associarsi tutti i pescaresi, pur se non fisicamente, per onorare i nostri concittadini e connazionali che non ci sono più. Ognuno di noi ha perso amici in questa tragedia, molti hanno dovuto separarsi da propri cari. A queste persone deve andare ogni giorno il nostro pensiero e la nostra promessa di impegnarci per un futuro migliore".

Nelle prossime ore il parlamento istituirà, con legge, la giornata nazionale per conservare e rinnovare la memoria di tutti coloro che sono scomparsi perché colpiti dal Covid in forma grave. L’invito è giunto a tutti i sindaci italiani dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, che ha voluto sottolineare l’importanza da parte di tutte le istituzioni di offrire, senza distinzione di appartenenze geografiche o politiche, un segnale importante di fiducia e speranza da trasmettere alle comunità locali fortemente provate da questa triplice emergenza sanitaria, economica e sociale.