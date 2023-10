Esperti a confronto nella prima edizione di “Cybearly – Forecasting 2024”

Si conclude oggi, 13 ottobre, all’auditorium Petruzzi il primo “Cybearly – Forecasting 2024”, una due giorni di divulgazione, sensibilizzazione e approfondimento promossa da BearIT e Cybear con il patrocinio del Comune di Pescara, dell’associazione nazionale imprese Ict (Assintel), dell’università politecnica delle Marche e del Clusit (associazione italiana per la sicurezza informatica).

La manifestazione, che rientra tra gli eventi approvati dall’Enisa (agenzia dell'unione europea per la cybersicurezza) nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sulla consapevolezza della sicurezza informatica “European Cyber Security Month”, si è aperta ieri, 12 ottobre, con il saluto del sindaco di Pescara, Carlo Masci, e con l’intervento del ceo & founder di BearIT, Gaspare Aristide Silvestri, per poi entrare nel vivo degli speech tecnici affidati a qualificati esperti del settore. A cominciare da Antonio Formato, Cyber Security Technology Specialist di Microsoft, con una relazione sull’intelligenza artificiale e sulla sua applicazione per rafforzare la sicurezza informatica.

A seguire, spazio a Marco Baldi, professore dell’università politecnica delle Marche, che ha acceso i riflettori sulla “Cyber Security in IT, IoT e OT”, e al vicario del questore di Pescara, Pasquale Sorgonà, con un intervento sulla Cyber Security nell’era della trasformazione digitale. Ieri è stato presentato ufficialmente anche il Magazine Cybearly, parte integrante del progetto promosso da BearIT e Cybear. Si tratta di una rivista che contiene articoli, approfondimenti e interviste ai principali protagonisti del settore e che offre uno sguardo sugli scenari futuri con l’obiettivo di aprire una finestra sul tema della Cyber Security, anticipando i tempi per prevenire i rischi.

La giornata è proseguita con una tavola rotonda sullo stato dell’arte della Cyber Security con i contributi di rappresentanti del mondo business, istituzionale, accademico e giornalistico, per poi lasciare il palco ad altri interventi, tra cui quello particolarmente atteso di Sofia Scozzari, ceo Hackmanac e rappresentante Women For Security.

Contemporaneamente, al piano superiore, la Sala Favetta si è animata con la Cyber Security Challenge, organizzata in collaborazione con la piattaforma “TryHackMe”, alla quale hanno partecipato 20 studenti degli istituti Volta di Pescara, Alessandrini di Montesilvano, Academy Sistema Meccanica & Informatica di Lanciano e del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara, chiamati a mettere alla prova le proprie abilità informatiche. Obiettivo dell’evento, promuovere la cultura della sicurezza informatica a partire dalle scuole, per sottolineare l’esigenza di una maggiore formazione e responsabilità in questo campo non solo tra chi sogna di lavorare nel mondo dell’informatica, ma per chiunque approcci a qualunque tipo di dispositivo. La challenge, che proseguirà anche domani mattina, offrirà alla scuola vincitrice la possibilità di ottenere 20 licenze per usufruire dei contenuti della piattaforma “TryHackMe”, un vero e proprio laboratorio dedicato alla Cyber Security.

“Cybearly – Forecasting 2024” proseguirà anche nella giornata odierna quando, oltre alla sfida tra studenti, l’auditorium Petruzzi ospiterà nuovi interventi di illustri relatori del mondo della sicurezza informatica. Tra i focus in programma: quello sul Cyber-terrorismo, a cura di Gianni Cipriani dell’Università di Siena; sulla sicurezza applicata al contesto produttivo, con lo speech di Luigi Cavucci di Grimaldi; sui nuovi scenari di Cyber Security, illustrati da Tamara Zancan di Microsoft; sul pivoting e la proliferazione interna, affidato a Roberto Camerinesi di Lecs; sul Data-Centric Security, a cura di Jacopo D’Agostino e Angelo Dicorcia di Varonis. La conclusione avverrà con un confronto con i rappresentanti delle scuole coinvolte e la cerimonia di premiazione della challenge.