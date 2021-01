Con la prima assemblea costitutiva del Contratto di Fiume, prende forma la tutela del Pescara. Il sindaco Masci ha coinvolto nei giorni scorsi i Comuni di Popoli, Bussi, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Castiglione a Casauria, Turrivalignani, Scafa, Alanno, Bolognano, Manoppello, Rosciano, Chieti, Cepagatti, San Giovanni Teatino e Spoltore.

Per il Comune di Pescara hanno preso parte all'incontro gli assessori Nicoletta Di Nisio, Isabella Del Trecco e Mariarita Paoni Saccone.

Come si legge in una nota, con il varo del Contratto di Fiume si vuole "delineare una visione condivisa e sostenibile del futuro economico-produttivo del territorio associato al fiume e definire al contempo un insieme di azioni strategiche utili per la sua concreta attuazione. Non meno importante, al fianco dei profili legati alla crescita economica del territorio fluviale e alla tutela rispetto al rischio idraulico, è l’aspetto riguardante la salvaguardia ambientale".