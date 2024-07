Pride a Pescara: in tremila al corteo, per celebrare la libertà di amare senza pregiudizi, né differenze [FOTO]

Circa tremila persone hanno partecipato, sabato 6 luglio, alla festa del Pride, a Pescara. La manifestazione è cominciata alle 15 alla Madonnina del Porto. La sfilata sul lungomare Nord e per le vie del centro cittadino con canti, balli, esposizione di cartelli e bandiere arcobaleno ha animato l'evento, giunto ormai alla quarta edizione.

In prima linea le associazioni Marsica Lgbt, Presenza femminista, Cgil (Pescara, Chieti, Teramo e L'Aquila), e Arcigay, che hanno organizzato la manifestazione. In tanti hanno scelto di esserci, per celebrare l'orgoglio di ogni persona in ogni sua forma e quella libertà di amare, che non consente pregiudizi e differenze.

Il corteo è partito alle 16.30, quando è arrivato il carro da parata delle drag queen.