Previsto traffico molto intenso per il controesodo di fine agosto, 75mila veicoli sulla circonvallazione nell'ultimo fine settimana

Sarà un altro fine settimana complicato lungo le strade italiane per l'atteso controesodo dell'ultimo fine settimana di agosto.

Come informa l'Anas sono attesi 11 milioni di transiti fra sabato 26 e domenica 27 agosto.

Tra le strade nelle quali si prevede il maggior afflusso troviamo, oltre all'autostrada A2, al grande raccordo anulare e la statale 36 in Lombardia, anche la strada statale 16 verso nord compreso il tratto abruzzese.

Si prevede traffico intenso verso le regioni del Centro-Nord. In particolare, Anas (società del polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di sabato e domenica, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta. Osservate speciali in vista del grande rientro sono: la A2 "Autostrada del Mediterraneo" in carreggiata Nord, con possibili criticità in corrispondenza del nodo di Pontecagnano-Battipaglia, la statale 16 "Adriatica" in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" in Lombardia, la strada statale 7 "Appia" tra Campania e Lazio, la statale 148 "Pontina" nel Lazio e il grande raccordo anulare di Roma, quest'ultimo in particolare nella serata di domenica. In previsione dell'incremento dei flussi veicolari già a partire da questo pomeriggio Anas presidia la rete per mantenere fluida la circolazione: con il monitoraggio costante da parte del personale, il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza. Gli interventi dello scorso fine settimana. Nel terzo fine settimana di agosto, sabato 19 e domenica 20, il personale Anas è intervenuto per 564 soccorsi meccanici e 113 incidenti. Nelle aree circostanti le strade di competenza si sono verificati 11 incendi, tutti al Sud, in particolare in Puglia nell'area salentina

Nello scorso fine settimana la strada statale 714 "Tangenziale di Pescara" (la circonvallazione, ndr) ha visto il transito di circa 75mila veicoli.