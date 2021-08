Weekend da piena estate, ma dalla prossima settimana le temperature scenderanno

Sarà drastico il calo termico che seguirà: mercoledì 25 agosto a Pescara sono previste temperature massime intorno ai 25° C, dopo i valori oltre i 30° C delle ultime ore. La bella stagione, dunque, sta per finire

Weekend da piena estate in Abruzzo, con 30° C diffusi e un ulteriore aumento delle temperature previsto per la giornata odierna. Lo segnala il meteorologo di 3bmeteo.com Vincenzo Insinga. Tuttavia per la prossima settimana è atteso un deciso cambiamento del quadro climatico: sono infatti annunciati rovesci e temporali, specialmente nella giornata di martedì 24 agosto.

Sarà drastico il calo termico che seguirà: mercoledì 25 agosto a Pescara sono previste temperature massime intorno ai 25° C, dopo i valori oltre i 30° C delle ultime ore. La bella stagione, dunque, sta per finire.