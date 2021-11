Meteo, le previsioni del tempo: ancora instabile nel weekend, quota neve in calo sull'Appennino

Meteo non molto positivo per i prossimi giorni, con le previsioni che segnalano tempo ancora instabile nel weekend e quota neve in calo sull'Appennino insieme a un calo delle temperature. Andrà meglio lungo le coste, con maggiori spazi soleggiati e solo qualche fugace fenomeno in transito domenica.

"Nel dettaglio - spiega il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com - a Pescara ci attende un fine settimana all'insegna della variabilità con annuvolamenti di passaggio e rischio pioggia basso o assente. Il tutto accompagnato da clima piacevole sabato, con massime sino a 15/16°C; un po’ più freddo domenica con massime non oltre i 12/13°C. Più instabile e freddino lunedì, in attesa poi di un miglioramento tra martedì e mercoledì".

Massime ancora piacevoli sabato 27 novembre (15/16°C), in calo domenica 28 novembre (8/11°C). L'inizio di settimana sarà ancora instabile, in attesa poi di un miglioramento tra martedì 30 novembre e mercoledì 1° dicembre.