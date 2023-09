Guidare in sicurezza, entra nel vivo anche in Abruzzo la campagna della polizia stradale Roadpol safety days

Da sabato 16 a venerdì 22 settembre anche l'Abruzzo e le sue province, compresa quella di Pescara, sarà protagonista della campagna “Roadpol safety days” promossa dalla polizia con l'obiettivo “zero vittime sulla strada”.

Promossa dal network europeo delle polizie stradali Roadpol (European roads policing network) con il supporto di Dg-Move (direzione generale trasporti della commissione europea) la campagna è in realtà già partita il primo settembre e per tutto il mese promuoverà servizi di prevenzione e contrasto ai comportamenti ritenuti principale concausa di incidentalità stradale, con particolare riguardo all’elevata velocità, al mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini e all’uso dei cellulari alla guida.

L’attività sarà affiancata da iniziative a livello provinciale che dunque riguarderanno anche la nostra, con il fine di aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee, richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di allinearsi all’obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade per il 2030 e dimostrare che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade europee.

Tutte le sezioni della polizia stradale di Abruzzo e Molise stanno attivando iniziative che coinvolgeranno soprattutto giovani studenti prossimi a conseguire la patente di guida.

Le attività del sono consultabili sulla pagina web dell'iniziativa.