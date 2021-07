Incendi nel Pescarese, decise in prefettura azioni di prevenzione

La prima parte della riunione si è focalizzata sul tema degli incendi boschivi che nei giorni scorsi hanno interessato l’area della Maiella e più in generale la Val Pescara

Riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nella prefettura di Pescara ieri pomeriggio, mercoledì 21 luglio.

L'incontro è stato presieduto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo.

Hanno partecipato i sindaci di Abbateggio, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant’Eufemia, Roccamorice, il direttore del Parco della Maiella, Di Martino, il questore Luigi Liguori, il colonnello dei carabinieri Eduardo Gambardella, il colonnello Miseri, Cupaiolo dei vigili del fuoco, il comandante della polizia locale di Pescara, Palestini e il capo di Gabinetto della Prefettura, Di Baldassarre.

Nel corso della riunione è stato assicurato il massimo impegno delle forze dell’ordine sia nell’attività di prevenzione, sia in quella di contrasto di un fenomeno particolarmente riprorevole. Sono state individuate iniziative per rafforzare l’azione di prevenzione, puntando sulla collaborazione tra tutti gli enti, ma soprattutto è stato dato impulso al potenziamento delle fototrappole da posizionare anche nelle aree più interne e meno frequentate in modo da poter individuare gli autori di tali episodi criminosi.