Narcisi (Pretuziana) sulla chiusura delle Naiadi: "Impossibile riaprire dopo le ferie, il nuovo bando è inaccessibile alle associazioni sportive"

Dopo le ferie che finiranno il 21 agosto, l'impianto sportivo delle Naiadi rimarrà comunque chiuso. A confermarlo Domenico Narcisi, uno dei soci della società sportiva Pretuziana che ha gestito nell'ultimo periodo la struttura la cui convenzione scade il 31 agosto senza possibilità di proroga, considerando il bando pubblicato dalla Regione che però al 31 luglio è andato deserto. Narcisi, da noi contattato, ha spiegato:

"Rimanere aperti nel periodo di Ferragosto non avrebbe senso e comunque dovevamo scaricare delle ferie dei dipendenti. Abbiamo quindi deciso di chiudere fino al 21 agosto. Poi, purtroppo, sarà impossibile riaprire sia per motivi tecnici che burocratici: il 31 agosto infatti dobbiamo riconsegnare le chiavi della struttura e dunque negli ultimi 10 giorni si dovranno avviare le operazioni di dismissione compreso l'inventario. Non è una scelta che abbiamo fatto a cuor leggero, ma era l'unica possibile".

Attualmente, spiega Narcisi, la società non è mai stata contattata dalla Regione per avviare una trattativa per un eventuale rinnovo, e la pubblicazione del bando europeo fino a ora andato deserto, dimostra che non vi è la volontà di proseguire almeno per qualche altro mese. La stessa Pretuziana potrebbe valutare un'ipotesi di questo tipo solo però per un periodo di tempo relativamente lungo, che viene offerto nel bando ma che secondo Narcisi è praticamente inaccessibile:

"Le condizioni e le richieste di quel bando sono assolutamente improponibili per una società sportiva locale: si chiedono fidejussioni che superano i tre milioni di euro. Quel bando, dal nostro punto di vista, è sbagliato se si intende considerare le Naiadi come un bene collettivo e con finalità sociali: è stato invece impostato esclusivamente per imprese e attività che intendono generare un lucro importante dalla sua gestione"