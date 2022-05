Concluso il concorso della polizia "PretenDiamo Legalità": l'istituto Misticoni - Bellisario premiato a livello nazionale

Si è conclusa la quinta edizione del progetto - concorso della polizia di Stato in collaborazione con il Miur “PretenDiamo Legalità” che ha visto entrare anche il personale della questura di Pescara nelle scuole del territorio, momenti di confronto con studenti di ogni ordine e grado negli istituti che hanno aderito all'iniziativa.

L’obiettivo è quello di educare i giovani alla legalità, attraverso la diffusione della cultura dei valori civili quali il rispetto reciproco, il rispetto delle regole, la solidarietà e l’inclusione, che rappresentano fondamentali punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società giusta ed equa.

A conclusione del ciclo di incontri tenuti dall’ispettore superiore Maiori Caratella Barbara,

ispettore Stranieri I Rita e sovrintendente Massimiliani Walter, gli alunni hanno realizzato

un elaborato sui temi trattati, valutato da una commissione qualificata che ha poi proclamato i

vincitori a livello provinciale.

Nel Pescarese, tra le scuole primarie si sono distinte le classi V A e V B dell’istituto comprensivo Pescara 1- Scuola Primaria G. Rodari, che hanno realizzato un gioco di carte sul tema dell’amicizia, della solidarietà e dell’inclusione. Per le scuole secondarie di primo grado, la classe III A dell’istituto comprensivo Pescara 7 Antonelli, che ha realizzato un video sul tema della legalità.

Infine per le scuole secondarie di secondo grado, la classe III N del liceo artistico, musicale e coreutico “Misticoni Bellisario” di Pescara ha prodotto un video dal titolo “Diamo voce ai crimini silenziosi” che è stato selezionato a livello nazionale dalla commissione centrale del concorso, risultando poi vincitore per la sezione cine - video. La premiazione è avvenuta questa mattina in video conferenza con l'ufficio del dipartimento della pubblica sicurezza che ha seguito l’iniziativa a livello centrale, alla presenza del vicario del questore primo dirigente Pasquale Sorgonà, della referente Miur del progetto per Pescara e provincia Daniela Puglisi e del dirigente scolastico del liceo artistico, musicale e coreutico Misticoni- Bellisario Raffaella Cocco. La classe ha ricevuto un ipad e una targa di riconoscimento.