Attivato il presidio estivo di soccorso acquatico dei vigili del fuoco

Dopo l'accordo sottoscritto lo scorso 15 maggio dal Comando dei vigili del fuoco di Pescara e il Comune di Pescara, è stato previsto anche per l’attuale stagione estiva l’istituzione di un presidio estivo di soccorso acquatico dei vigili del fuoco.

Il dispositivo di soccorso sarà composto da un equipaggio di due unità (soccorritore acquatico di superficie e conduttore di moto d’acqua), con relativa moto d’acqua (Pwc).

L’equipaggio si attiverà, secondo specifiche procedure, ogni qualvolta la sala operativa del Comando, la capitaneria di porto di Pescara, il sistema di sorveglianza balneare, segnali una richiesta di soccorso in mare per salvataggio di persone o altro tipo di servizio rientrante tra i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il soccorso richiesto sia ritenuto, sulla base delle informazioni acquisite, effettuabile efficacemente ed efficientemente con la moto d’acqua (Pwc - personal water craft).

Il servizio viene garantito nei fine settimana di luglio e agosto, per un totale di quattordici giorni, nella fascia oraria 10 – 18, periodo di maggiore criticità, e va a integrarsi nel dispositivo Sar (search and rescue), disposto dalla locale capitaneria di porto, inoltre non sostituisce la già prevista sorveglianza balneare.