Dopo 8 anni cambia la presidenza dell'Avis: termina il mandato di Lattucchella

Dopo 8 anni di mandato, finisce la presidente della sezione pescarese dell'Avis di Vincenzo Lattuchella. Sabato 18 febbraio, infatti, si terrà l'assemblea ordinaria elettiva annuale, a partire dalle 15,30 e sarà dunque eletto il nuovo consiglio direttivo. E quindi, dopo 8 anni, avverrà anche il cambio del presidente. Lattuchella avrà il ruolo di vicepresidente.Una presidenza così duratura non si registrava da circa vent'anni, una stabilità che ha contribuito alla crescita dell'associazione e del centro di raccolta sangue. Il presidente ha dichiarato:

"Tale occasione servirà anche per analizzare i dati associativi , finanziari e medici di questi anni di presidenza. Com’era e com’è l’associazione oggi , quali sono stati gli interventi fatti e cosa ci sarà da fare.Un grazie e merito va a tutta la sua squadra, dal consiglio direttivo allo staff amministrativo e di segreteria, dagli autisti allo staff medico, fino al servizio civile e naturalmente ai donatori. Tutti protagonisti di un cambiamento che ha portato oggi l’Avis Comunale Pescara ad essere quella che è". L'associazione presenta oggi numeri in crescita sia per i donatori che per le donazioni, e un patrimonio economico importante per garantire la gestione ordinaria della sezione.