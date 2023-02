Il presidente della Repubblica Mattarella premia una scuola primaria di Spoltore

La V A della primaria "Balbino Del Nunzio" di Spoltore è stata premiata ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I 26 ragazzi hanno partecipato al concorso nazionale "Amate Sponde" - bandito dalle associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati in collaborazione con il ministero dell'istruzione - presentando un cortometraggio animato che è stato doppiato da loro. A rappresentare la classe dal capo dello Stato sono stati designati Aurora Malandra e Riccardo Sferrella.

Il tema del concorso è la condizione dell'esule giuliano-fiumano-dalmata: la popolazione di sentimenti italiani, tra il 1943 e la seconda metà degli anni Cinquanta, lasciò l'Adriatico orientale una volta compreso che la nuova situazione geopolitica era diventata definitiva. La V A sarà inoltre ricevuta dal sindaco di Spoltore Chiara Trulli e dall'assessore all'istruzione Francesca Sborgia, il 14 febbraio in sala consiliare, dove riceverà un attestato di merito. Interverrà anche l'esule Donatella Bracali, originaria di Zara e presidente del comitato provinciale di Pescara dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dice di aver appreso la notizia "con orgoglio" e aggiunge: "In attesa di vedere il cortometraggio che hanno realizzato auguro loro di coltivare sempre lo spirito che li ha animati in questo lavoro. I complimenti vanno anche agli studenti dell'Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Algeri Marino” di Casoli, che sono stati premiati per l’opera “Memoria negata”. Saper crescere e far crescere le.propre coscienze apre l'orizzonte di vita a uomini capaci di essere protagonisti nella società del futuro".