Il presepe a Piano Fara di Rosciano realizzato con bottiglie di plastica giunge all'ottava edizione [FOTO]

Come tradizione anche quest'anno è tornato il presepe realizzato solo con le bottiglie di plastica a Piano Fara di Rosciano.

L'installazione realizzata dai cittadini arriva alla sua ottava edizione.

Come già avvenuto negli anni scorsi un gruppo di persone si è unito per realizzare questo presepe. Sono state necessarie due settimane per allestirlo.

L’inaugurazione è stata solo per la contrada per evitare di creare assembramenti. Il presepe resterà installato fino al prossimo 6 gennaio. Il presepe è realizzato grazie al riciclo di bottiglie di plastica e le montagne e le strutture dei personaggi (statue ad altezza umana) sono interamente fatti di bottiglie di plastica.