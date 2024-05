Ancora polemiche sullo spostamento del presepe in piazza Sacro Cuore, l'Acu: "L'assessore deve dare risposte chiare"

Nuova replica nel dibattito riguardante lo spostamento del presepe di piazza Sacro Cuore, che aveva scatenato polemiche con l'Acu, Associazione consumatori, che aveva criticato l'amministrazione Masci parlando di uno spostamento illegittimo. L'assessore Carota aveva replicato che lo spostamento si era reso necessario per i lavori di riqualificazione, ma la risposta data non convince l'Acu che, con l'avvocato Di Corcia ha replicato:

"Purtroppo leggo con una certa amarezza quanto affermato dall'assessore Carota circa lo spostamento della Natività da piazza Sacro Cuore. L'assessore dichiara che l'opera è stata spostata per consentire i lavori di rifacimento della piazza e che, comunque, il suo collocamento originario di fronte alla chiesa sarebbe privo di autorizzazione della sovraintendenza. Ne deduce, pertanto, che la polemica è strumentale rispetto alle imminenti elezioni cittadine. L'assessore, tuttavia, dimentica di rispondere a 3 semplici domande:se è presente una delibera comunale che ha previsto il posizionamento dell'opera perchè non viene comunicata la delibera che invece ne prevede lo spostamento (e se c'è ne vorremmo avere contezza)?; perchè l'opera è stata spostata di lato alla chiesa del Sacro Cuore con modalità poco ortodosse (tanto da rompere il basamento) ed è stata lasciata in mezzo alla pubblica via senza neanche transennarla?; Dopo i lavori di rifacimento stradale che fine farà l'opera, verrà spostata in qualche deposito o ricollocata nella stessa posizione originaria? Speriamo di avere questa volta una risposta più precisa che non si trinceri dietro il dito della solita strumentalizzazione politica."