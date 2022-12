Inaugurato a Castiglione a Casauria il "Presepe d'Abruzzo" che deriva dal laboratorio di Natale che unisce creatività e conoscenza del proprio territorio.

L'installazione è nella chiesa di San Francesco a Castiglione a Casauria.

Ed è stato realizzato durante i cinque incontri del laboratorio di Natale organizzato dalla biblioteca D. A. Olivieri, in collaborazione con l’architetto Tiziana Pasqualone.

Coerente con le attività già svolte, anche l’obiettivo di questo laboratorio è stato quello della generatività sociale nel contesto del piccolo borgo dell’entroterra pescarese. Diversi i punti, sia a livello teorico che pratico, su cui adulti e bambini si sono concentrati per la realizzazione del presepe: osservazione del paesaggio naturale circostante, cenni sulla storia locale e in particolare sui tratturi, semplici tecniche di edilizia tradizionale per la costruzione delle masserie, tecniche di costruzione di semplici plastici. Insomma, un buon modo per imparare divertendosi.

Il "Presepe d’Abruzzo" sarà visitabile fino a domenica 8 gennaio 2023, nella chiesa di San Francesco in via Regina Margherita a Castiglione a Casauria.