La Lega giovani al fianco di D'Incecco per la presentazione del libro del generale Vannacci: "La sinistra se ne legga un altro"

“Esprimiamo totale sostegno e vicinanza al consigliere regionale Vincenzo D’Incecco, diventato bersaglio da giorni di numerosi messaggi di odio e attacchi dalla sinistra”. Con queste parole la Lega Giovani prende una posizione chiara sulla polemica nata attorno all'evento organizzato dal capogruppo regionale che porterà il generale Roberto Vannacci e il suo libro “Il mondo al contrario” nella sala consiliare del Comune venerdì 13 ottobre

A difendere lui e la presentazione del libro contro cui oltre 20 tra associazioni e sindacati oltre a partiti politici protesteranno venerdì alle 17.30, sono nello specifico la responsabile per la provincia di Pescara Giada Di Muzio e il coordinatore regionale del movimento giovanile leghista Nino Critelli.

“La Lega – proseguono - si schiererà sempre dalla parte della libertà di parola e di espressione. Il generale Vannacci, come qualsiasi cittadino, ha tutto il diritto di scrivere e presentare il proprio libro per l’Italia e, quindi, anche a Pescara. Bene ha fatto il consigliere D’Incecco a rendere possibile un evento culturale e anzi, è da sottolineare come non abbia impiegato fondi pubblici per la prenotazione della sala consiliare, bensì i propri”, sottolineano. Cosa confermata proprio dal capogruppo che aveva specificato come avesse agito in veste di cittadino e non di politico.

“La sinistra cominci a pensare ai veri problemi del Paese – concludono Di Muzio e Critelli - e se non le aggrada quello del generale Vannacci si legga un altro libro”.