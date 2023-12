Quarantotto studenti del Comprensivo 6 pubblicano le loro poesie grazie al concorso "Anch'io ci voglio provare"

In 48 vedranno le loro poesie pubblicate, ma tre saranno i vincitori che saranno premiati nella sala Flaiano dell'Aurum il 6 dicembre alle 10: tutti parimerito. Si concluderà proprio con la cerimonia del 6 dicembre la seconda edizione del concorso “Anch'io ci voglio provare” organizzato dall'associazione “I borghi della riviera dannunziana” in collaborazione con le Edizioni Solfanelli. Protagonisti gli alunni delle quinte dell'istituto comprensivo 6 di via Scarfoglio che hanno partecipato al concorso con il sostegno della dirigente scolastica Mariella Centurione che ha abbracciato l'idea della poesia “come strumento di espressione di piccoli talenti”. A dirlo l'assessore comunale alla cultura Maria Rita Carota che ha presentato l'iniziativa insieme all'assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli, la dirigente scolastica, il presidente dell'associazione Antonio Fagnani e l'editore Marco Solfanelli.

“Il Concorso nasce dalla sinergia tra un’associazione del territorio e l’istituto. Sinergia che ha incontrato la lungimiranza di un editore che ha accolto in modo positivo l’esperienza di ragazzi giovanissimi che si sono cimentati addirittura nella scrittura di poesie, un genere sicuramente non semplice che rende ancora più straordinaria l’iniziativa. Oggi – sottolinea Carota - il frutto di quel lavoro verrà raccolto in un volume a coronare la fase formativa dei bambini coinvolti”.

“L’amministrazione comunale e l’assessorato alla Pubblica istruzione – aggiunte Santilli – sono ovviamente vicini a iniziative del genere che continueremo a sostenere per la crescita dei nostri ragazzi”.

“Il progetto – spiega quindi Fagnani – nasce dall’eredità ricevuta da Vito Moretti che sempre sollecitava iniziative per avvicinare i bambini alla poesia. Abbiamo voluto sperimentare l’attività incontrando il pieno sostegno della dirigente Centurione che ha coinvolto ben 152 bambini delle 6 classi quinte. Abbiamo avuto un primo momento assembleare in cui abbiamo spiegato agli studenti le modalità di partecipazione al progetto che è alla seconda edizione ripartita dopo l’emergenza covid, coinvolgendo sei maestre (Maria Ghianni, Luigia Narsete, Stefania Iannotaro, Patrizia Di Campli, Cinzia Ottaviano e Annamaria Scorcia). Poi nelle classi abbiamo mandato sei poeti che hanno accettato la sfida di formare i talenti in erba (Agostino Di Giovanni, Mara Motta, Gabriele Di Camillo, Paola Di Gregorio, Silvia Di Lorenzo e Flora Amelia Suarez Cardenas). I ragazzi hanno scritto 152 poesie in tutto e la giuria di poeti, con l’aggiunta di Marco Pavoni, ha valutato e scelto 8 poesie per ogni classe: tra le 48 poesie scelte ne sono risultate vincitrici 3 a pari merito”.

“Essendo un concorso – precisa Solfanelli – abbiamo comunque voluto creare una selezione per segnalare i 48 migliori lavori tra i quali tre vincitori assoluti i cui nomi verranno svelati nel corso della premiazione di mercoledì all’Aurum, anche se tutti i 48 migliori aspiranti poeti riceveranno un attestato di partecipazione per sottolineare l’importanza della meritocrazia e per attribuire il giusto valore al volume che andrà a raccogliere i 48 lavori poetici”. “

“L’istituto comprensivo 6 ringrazia l’amministrazione comunale, l’associazione e l’editore Solfanelli – conclude Centurione -: la prima esperienza era nata quasi per caso, incontrando il favore di tutto il mondo scolastico ed è stato naturale ripeterla. I bambini hanno avuto l’occasione di incontrare veri poeti in carne e ossa, incontro che li ha molto motivati; la progettualità è piaciuta ai docenti e sono stati i primi a sollecitare la partecipazione dei ragazzi”.