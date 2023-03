"Fai la spesa a Torre e vinci" una crociera: la valorizzazione del borgo e del suo artigianato passa per una lotteria degli scontrini

Il rilancio e la valorizzazione di Torre de' Passeri passa per una singolare iniziativa che si traduce in premi per chi decide di fare proprio nel borgo della provincia i propri acquisti. Una sorta di lotteria di se stessa quella messa in campo con l'iniziativa “Fai la spesa a Torre e vinci” presentata nella sala figlia di Iorio della Provincia di Pescara alla presenza del sindaco Giovanni Mancini, del presidente della Provincia stessa Ottavio De Martinis, dell'assessore comunale al mercato e al centro storico Manuela Cordesco, dei titolari di diverse attività che hanno deciso di aderire al progetto e del presidente del consiglio comunale Di Nicolantonio che ha avuto l'idea.

“Da sabato primo aprile fino al 15 di maggio – spiega il sindaco Mancini - prenderà il via l'iniziativa che servirà a risanare, a mantenere vivo il nostro borgo e a far conoscere le attività commerciali e artigianali anche da chi non risiede nella nostra città. Alla manifestazione di interesse che la nostra amministrazione comunale ha rivolto alle attività commerciali, artigiani, agli esercenti e ai ristoratori del posto hanno aderito in quarantaquattro. Mi auguro come amministrazione comunale che questo progetto sia il volano per rilanciare il commercio e l’artigianato locale e per essere più produttivi e attrattivi. Nel palazzo comunale saremo noi a tramutare gli scontrini spesi in tagliandi per partecipare all’estrazione finale – spiega -. Un ringraziamento a chi ha aderito e a chi sta lavorando per organizzare al meglio il concorso”.

“Da sabato – spiega quindi Di Nicolantonio entrando nel dettaglio dell'iniziativa - si potrà fare una spesa a partire da 50 e 75 euro, per avere in cambio degli scontrini dei biglietti per la lotteria. Il primo premio consisterà in una crociera, ci saranno poi altri 90 premi messi in palio dalle attività aderenti. L’obiettivo è quello di diversificare e non intensificare gli acquisti ed è molto facile partecipare al concorso 'Fai la spesa a Torre e vinci': spendendo almeno 50 euro su 4 attività, si potrà venire in Comune, portare gli scontrini o le ricevute di acquisti e avere in cambio dei biglietti per partecipare al concorso. L’obiettivo è riportare le persone al negozio di prossimità per rivitalizzare il borgo – sottolinea -. Un’attenzione particolare verrà rivolta anche al mercato che si svolge il sabato mattina, gli acquisti effettuati il sabato al mercato avranno un valore doppio. Organizzeremo una serata finale per l’estrazione, che ci aiuterà a comunicare alla cittadinanza i risultati conquistati”.

“Una bellissima iniziativa che valorizza le aree interne attraverso il commercio e l’artigianato – commenta De Martinis -. Fare acquisti a Torre de’ Passeri con l’iniziativa 'Fai la spesa a Torre e vinci' sarà ancora più stimolante non solo per i residenti, ma anche per coloro che abitano fuori città. Ci sono in palio ricchi premi messi a disposizione dal Comune e dalle attività commerciali e sono certo che il progetto servirà a valorizzare ancora di più questo bellissimo e importante borgo della nostra provincia”.