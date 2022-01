Aperte le prenotazioni per i vaccini in fascia pediatrica (5-11 anni) nel nuovo hub "Palazzo Fuksas"

Aperte le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid della fascia pediatrica (5-11 anni) nel secondo hub vaccinale di Pescara, all'interno del "Palazzo Fuksas" in via Volta. Lo ha reso noto la Asl, aggiungendo che per prenotare la somministrazione è necessario collegarsi al portale di poste italiane www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Il nuovo centro vaccinale, inaugurato da pochi giorni, conta 5 linee vaccinali sia per adulti che per bambini. Gli orari di apertura sono: dal lunedì al sabato mattina, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (ultimo ingresso) e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso). Resta quindi chiuso il sabato pomeriggio e la domenica. Durante le ore mattutine vengono eseguite le somministrazioni agli over 12 sia di prima, seconda che terza dose. Per chi deve ricevere la prima dose non è necessaria la prenotazione. Per la fascia dai 5 agli 11 anni invece, le somministrazioni avverranno durante il pomeriggio. La struttura è stata messa a disposizione dalla famiglia De Cecco dopo le richieste dell'amministrazione comunale con il sindaco Masci e l'assessore Eugenio Seccia.

Tutte le informazioni aggiornate sui Centri vaccinali della ASL di Pescara, compresa la modulistica, sono consultabili al link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19-%2F-vaccinazione-ingravidanza-%2F-centri-vaccinali&idSezione=1420