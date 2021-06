Riaperte le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid dei residenti nel comune di Pescara: date e dettagli

Disponibili nuovi posti al Palafiere in via Tirino a partire dal 7 giugno per i nati fra il 1942 e il 2003 per le prenotazioni delle vaccinazioni

Sono disponibili nuovi posti per le vaccinazioni anti Covid al palafiere in via Tirino. Sul portale del Comune di Pescara per le prenotazioni, infatti, sono disponibili posti a partire da lunedì 7 giugno fino a giovedì 10 giugno. La piattaforma è stata riaperta per i residenti nel comune di Pescara e nati fra il 1942 e il 2003 e per i caregiver sempre residenti o domiciliati a Pescara.

Per la prenotazione occorre essere già registrati sul portale regionale delle manifestazioni d'interesse. Il link per effettuare la prenotazione è https://bit.ly/34NgN1a