Boom di prenotazioni per le terze dosi in Abruzzo: un mese d'attesa per chi vuole prenotarsi

Boom di somministrazioni e di prenotazioni per le terze dosi di vaccino anti Covid in Abruzzo. Sono infatti circa 250 mila le dosi booster e di richiamo somministrate nella nostra Regione da quando il Governo ha autorizzato le prenotazioni per coloro che hanno già ricevuto due dosi o il vaccino monodose Janssen. E sul portale ufficiale per poter effettuare la prenotazione i tempi per ottenere l'appuntamento si sono decisamente allungati rispetto a qualche settimana fa, quando era possibile ricevere la terza dose anche entro 48 ore dalla richiesta. Attualmente, per chi intende richiedere un appuntamento in provincia di Pescara, il sistema fornisce la prima data disponibile dopo il 10 gennaio, quindi fra circa 30 giorni.

Discorso diverso per chi invece vuole vaccinarsi per la prima volta contro il Coronavirus: in questo caso è possibile ottenere un appuntamento anche entro 24 ore con l'hub vaccinale di Città Sant'Angelo pche ermette l'accesso per la prima dose anche senza prenotazione, che invece resta obbligatoria per chi deve ricevere la seconda o terza dose. Ricordiamo che per accedere alla terza dose devono essere trascorsi almeno 5 mesi dalla seconda somministrazione. L'accesso è aperto a tutti i maggiorenni. Il link di riferimento è: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login