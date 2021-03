Riaperte le prenotazioni per lo screening di massa, ecco quando e come fare

Riaperte le prenotazioni per lo screening di massa sabato 6 e domenica 7 marzo. Per saperne di più è sufficiente cliccare sul sito Internet del Comune di Pescara a questo link. Per ulteriori informazioni il numero di telefono è 085/4283400.

I test verranno effettuati dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,45 e la sede degli screening sarà quella di Pescara Fiere.

Il modulo di consenso predisposto dalla Asl deve essere scaricato, compilato e presentato all'ingresso della sede scelta per lo screening. Va compilato anche il modulo di consenso per l'informativa sul trattamento dei dati personali.