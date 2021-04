Al via la prenotazione anche via sms per le vaccinazioni anti Covid con Poste italiane: ecco come fare

Il sistema prevede la possibilità per l'utente di inviare un sms indicando il codice fiscale, che verrà ricontattato da un operatore di Poste italiane per l'appuntamento

Poste italiane amplia il sistema di prenotazione per il vaccino anti Covid. A partire da oggi, 22 aprile, sarà possibile infatti richiedere la prenotazione alla somministrazione tramite sms, oltre che utilizzando la piattaforma aperta ormai da diversi giorni.

L'utente dovrà semplicemente inviare un sms al numero 3399903947 indicando solo il proprio codice fiscale. Entro 48/2 ore, se la persona rientra fra le categorie attualmente aperte, sarà ricontattata telefonicamente da un operatore di Poste che procederà alla scelta del luogo e della data di appuntamento.Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’invio di un semplice SMS dall’operatore telefonico di appartenenza.

Ricordiamo che il portale di riferimento di Poste italiane per le prenotazioni è https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ oltre a poter effettuare la richiesta tramite i 270 sportelli Atm postamat presenti sul territorio regionale abruzzese, con i 630 portalettere in servizio in Abruzzo e al numero verde 800009966 dalle 8 alle 20.