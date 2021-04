Prenotabile sul sito del Comune la prima dose del vaccino per over 80 e categorie fragili

Dalla stessa piattaforma digitale è anche possibile scaricare la modulistica necessaria per l’accesso al centro vaccinazione di via Tirino

A partire da domani mattina (17 aprile) le persone over 80 e gli appartenenti alle categorie fragili, che non abbiano però ancora ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid 19, possono prenotarsi su www.comune.pescara.it alla sezione “Vaccinazioni”. Il servizio si rivolge a quelle persone i cui nominativi risultano negli elenchi di quanti avevano già espresso la propria disponibilità alla profilassi sul sito della Regione Abruzzo, quindi prima che entrasse in funzione il sistema telematico di Poste italiane.

Dalla stessa piattaforma digitale è anche possibile scaricare la modulistica necessaria per l’accesso al centro vaccinazione di via Tirino e, soprattutto, per velocizzare la fase di anamnesi che precede la somministrazione. Dalla settimana prossima, nelle 12 postazioni allestite al Pescara Fiere, i cittadini dovranno presentarsi alla data e all’orario rilasciati dal sistema automatico al momento della prenotazione.