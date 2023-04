Tutto pronto per la 22esima edizione del premio "Il Lavoratore Ideale", in 57 riceveranno il riconoscimento

Saranno 57 i premiati nella sala "Domenico Tinozzi" della Provincia di Pescara in occasione della 22esima edizione del premio "Il Lavoratore Ideale".

A promuovere l'iniziativa nel giorno della Festa dei Lavoratori lunedì 1 maggio, è il periodico "Cronache Abruzzesi" in collaborazione con le forze sindacali Cgil-Cisl-Uil-Ugl- Confsal e con il patrocinio dell'amministrazione provinciale.

A partire dalle ore 10:30, e in diretta sul sito internet www.cronacheabruzzesi.it, le massime autorità del settore faranno quadrato intorno a uomini e donne che si sono distinti in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo per impegno e spirito d'abnegazione.

Si parlerà e si rifletterà sui tanti problemi che attanagliano il mondo del lavoro, dal precariato al lavoro nero, fino alle morti sul posto di lavoro. Ad accompagnare i premiati saranno i segretari provinciali delle realtà sindacali, Luca Ondifero per la Cgil, Franco Pescara per la Cisl, Giampiero Fattore per la Uil, Armando Foschi per l'Ugl e Gabriele Pasqualone per la Confsal. Tra i premiatori ci saranno il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, il sindaco Carlo Masci e l'assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale.