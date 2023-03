L’agenzia di comunicazione pescarese Pomilio Blumm lancia il premio giornalistico “Lorenzo Natali Media Prize”.

E lo fa per conto della direzione per i partenariati internazionali della Commissione Europea.

La Pomilio Blumm si è infatti aggiudicata il bando della direzione per i partenariati internazionali (Dg Intpa) creato per celebrare l’ex commissario europeo per lo sviluppo e strenuo difensore della libertà di espressione, della democrazia e dei diritti umani.

Il premio mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni chiave dei partenariati internazionali e si rivolge a una platea mondiale: il Natali Award, uno dei più prestigiosi premi internazionali dedicati al giornalismo investigativo internazionale, che vede la partecipazione di giornalisti da oltre 170 paesi. Il contest, lanciato per la prima volta dalla Commissione Europea nel 1992, intende mettere sotto i riflettori il coraggio e l'eccellenza dei reportage sullo sviluppo sostenibile e inclusivo. Dal 9 marzo fino al 28 aprile, i giornalisti che vogliono candidarsi potranno inviare il proprio reportage. Dopo un primo screening di cinque scuole di giornalismo internazionali, una prestigiosa giuria composta da firme di fama mondiale decreterà i vincitori.