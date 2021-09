Premio Federico Caffè, consegnati nell'istituto "Tito Acerbo" i riconoscimenti [FOTO]

Il “Premio regionale Federico Caffè” destinato alle migliori tesi di laurea in Economia politica e Politica economica redatte dagli studenti dei corsi di laurea magistrale in economia degli atenei italiani

Cerimonia di consegna dei riconoscimenti del premio "Federico Caffè" nell'istituto tecnico "Tito Acerbo" di Pescara nella mattinata odierna, venerdì 10 settembre.

È un riconoscimento, istituito dalla legge regionale 5 agosto 2020, numero 22, per le giovani eccellenze del territorio che, con professionalità e competenza, emergono per i propri meriti di studio e ricerca, ma anche di un doveroso tributo di riconoscenza al professor Caffè.

La commissione esaminatrice, presieduta da Gianfranco Giulioni designato dall'università degli Studi di Chieti e Pescara, ha attribuito tre premi da 2.500 euro ad Antonino Lofaro, Abdelrahman Soliman e Simone Zuccolalà, che occupano la prima posizione della graduatoria pari merito. Inoltre, è stato ripartito in parti uguali il quarto premio di 2.500 euro tra i seguenti candidati: Valentina Catapano, Giovanna Fichera, Chiara Lattanzio, Alberto Maero, Federico Armando Nevola, Cecilia Seri, Maria Luigia Signore.

Nel corso della premiazione è emerso come l’iniziativa abbia rappresentato l’occasione per un momento di riflessione, analisi e memoria del lavoro del professore Federico Caffè attraverso il coinvolgimento diretto di nuove generazioni di economisti.