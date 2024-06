Premio internazionale Flaiano Speciale a Franco Farias, "un uomo per cui la cultura era sinonimo di libertà"

Premio internazionale Flaiano speciale a Franco Farias, giornalista Rai, papà della nostra redattrice Alessandra, scomparso domenica 9 giugno, nella sua casa di Francavilla al Mare. La Presidente dei Premi Carla Tiboni ha deciso di conferire questo importante riconoscimento a «un uomo di cultura», precisa in una nota, «che tanto ha lavorato per la crescita dei Premi, sia per l’Associazione culturale Ennio Flaiano che per il Centro Nazionale di Studi dannunziani, condividendo anche una sincera amicizia con Edoardo Tiboni».

«Franco era un uomo che sapeva usare l’intelligenza, la sua cultura non era mostrata ma si integrava con ciò che faceva, c’era rispetto per la sua persona perché allo stesso tempo rispettava le persone. Il suo spessore interiore lo ha portato a nutrire sempre l’anima con la cultura, che intendeva come sinonimo di libertà», si legge ancora nella nota.

Il premio Flaiano Speciale a Franco Farias, sarà conferito alla famiglia, domenica 30 giugno, nel corso serata della 51esima edizione del Premio Internazionale Flaiano di Narrativa e Italianistica “Luca Attanasio”, in programma all'Aurum, alle 20.30.

Nella serata del 30 giugno saranno presenti oltre alla giuria tecnica del premio di narrativa, i finalisti, i vincitori del premio di Italianistica e il regista Ferzan Ozpetek che riceverà il premio Flaiano Speciale per il suo ultimo libro “Cuore Nascosto”, edizioni Mondadori.