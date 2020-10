Premio Borsellino, l'alberghiero incontra (virtualmente) la senatrice Patty L'Abbate

L'istituto alberghiero incontra (virtualmente) Patty L'Abbate. La senatrice ed economista ambientale, infatti, è stata protagonista ieri, in collegamento web con gli spazi dell’Officina del Gusto, per la presentazione del suo libro ‘Una nuova economia ecologica’. Si è trattato del terzo evento organizzato dall’Ipssar ‘De Cecco’ nell’ambito del XXV premio nazionale ‘Paolo Borsellino’.

Ecco cosa ha detto la senatrice: “La nostra generazione è chiamata a un dovere fondamentale: cambiare coraggiosamente il modo di produrre, facilitare il passaggio al prodotto ecosostenibile, mettendo il cittadino in condizione di acquistare quel prodotto che deve avere un prezzo competitivo. Che significa anche rivalutare il prodotto locale, che deve tornare nel nostro carrello della spesa, scegliendo quegli alimenti che sono di stagione, quindi accettare uno stile di vita che ci torni a far apprezzare il gusto dei prodotti della terra, rivedendo per intero il sistema dell’economia circolare. E solo i ragazzi, i giovani, possono aiutarci a operare il cambiamento e vincere la sfida, perché è l’unico strumento che abbiamo per tornare a rispettare l’ambiente, contrastando anche le ecomafie”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All’incontro hanno preso parte la preside Alessandra Di Pietro, organizzatrice dell’iniziativa, il presidente del Parco Gran Sasso Tommaso Navarra, i docenti Roberto Melchiorre e Pina Rosato, e una delegazione di 10 studenti, coordinati dalle docenti Maria Rosa De Fabritiis e Renata Di Iorio.