Premio Basilio Cascella 2024: il tema di quest’anno è “Frammenti di coscienza”

Nuova edizione del Premio Basilio Cascella 2024, giunto alla sua 68esima edizione, tra i più prestigiosi d’Italia la cui volontà è valorizzare l’arte contemporanea e crearne uno snodo creativo e di riferimento, per esportarla in seguito nella rete internazionale artistica.

Il tema di quest’anno è 'Frammenti di Coscienza', in omaggio a Philippe Daverio e al suo personale distinguo tra chi viene venduto come artista e chi lo è per propria natura.

“Io sono fautore della repressione degli artisti. Perché non c’è nessun motivo di far l’artista. Non è come il panettiere, il gommista, il benzinaio; l’oncologo o chirurgo che fan sì che io sia qui a parlarvi sennò ero già sotto terra. Questi son essenziali; gli artisti no: gli artisti sono frammenti di coscienza che riescono a sopravvivere se hanno la grinta del samurai” - Philippe Daverio.

La qualità, la ricerca, l’innovazione e la contemporaneità saranno i criteri fondamentali della selezione. Saranno selezionati un massimo di 20 partecipanti tra pittura e fotografia. Tutte le informazioni e il bando sono consultabili al sito www.premiocascella.art

A ogni singolo artista partecipante viene chiesto di analizzare tale concetto e di esprimerlo tramite pittura o fotografia, portando la propria personale interpretazione all’attenzione del pubblico.

Deadline: 31 agosto 2024, ore 24. Costo: Gratuito