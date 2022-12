Premiate 23 associazioni al Galà della Solidarietà

Tante conferme ma anche molte novità nella sala consiliare del comune di Pescara per la 21esima edizione del Galà della Solidarietà, iniziativa promossa dal periodico "Cronache abruzzesi" in collaborazione con l'assessorato all'assistenzialismo dociale per omaggiare quelle realtà che hanno fatto del volontariato la propria missione di vita. La manifestazione è stata presentata dalla campionessa di pattinaggio Stella Cantelli e dal giornalista Paolo Minnucci, supportati dalle vincitrici del concorso di Miss Adriatico Francesca Sicignano e Silvia Severo e dai tanti personaggi che sono intervenuti.

Benemerite organizzazioni che hanno fatto una passerella per parlare delle problematiche e delle prospettive di un settore che spesso e volentieri è risultato decisivo per il raggiungimento di precisi risultati. Massimi comuni denominatori sono risultati la prevenzione e la collaborazione tra associazioni e istituzioni. Davanti a una sala gremita sono state premiate 23 associazioni: la Croce Rossa, Lilt, Misericordia, Agbe, Diversuguali, Caritas, On The Road, Adricesta, Anffas, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Laad, Ananke, Il Risveglio di Manuela, Progetto Noemi, Uildm, Wolf Pescara-Castellamare, Istituto Rea, Porto Antico, Tiger Dance, Ancri Pescara, Protezione Civile Val Pescara, Uisp Comitato Regionale e Fratello Mio.

Hanno consegnato i premi il sindaco Carlo Masci, l'assessore all'assistenzialismo sociale Nicoletta Di Nisio, il vice presidente del consiglio comunale Berardino Fiorilli, il parroco di Moscufo Don Fulvio, la regista Franca Minnucci, il prefetto emerito Vincenzo D'Antuono, i professionisti della sanità Giuseppe Di Giovacchino e Alessandro Della Sciucca, le giornaliste Mila Cantagallo e Barbara Di Marco, il sindacalista Giampiero Fattore, l'artista Gino Berardi, il cabarettista Valerio Basilavecchia e la sommelier Annamaria Acunzo. "È una manifestazione che racconta la storia del territorio nel settore del volontariato e che abbiamo ospitato con piacere per il secondo anno consecutivo - ha spiegato l'assessore Di Nisio - Pescara è davvero una città solidale e le testimonianze di queste encomiabili realtà lo hanno ampiamente dimostrato".