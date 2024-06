Nella sala consiliare del Comune premiati i vincitori di Hubruzzo Debate Championship 2024 [FOTO]

Cerimonia di premiazione di Hubruzzo Debate Championship 2024 nella sala consiliare del Comune di Pescara nel pomeriggio di lunedì 3 giugno.

Il torneo Hubruzzo Debating Championship rappresenta il culmine delle attività di formazione al debate e al pensiero critico, organizzato da Fondazione Hubruzzo e sezione Abruzzo della società nazioanle di Debate Italia.

La quarta edizione di Hubruzzo Debate Championship 2024 è stata vinta dalle seguenti squadre: Sezione scuole medie Istituto comprensivo 10 Pescara - Anna Catapano, Emanuele D'Incecco, Giorgia Loreti, Sara De Aloysio e Sara Di Giosafatte; Sezione scuole superiori Debate in lingua italiana vince il liceo classico G. B. Vico di Chieti: Matilde Santangelo, Lorenzo De Frenzi e Cassandra De Amicis; Sezione scuole superiori Debate in lingua inglese vince liceo classico G. D'Annunzio di Pescara: Francesca Presutti, Francesca Silvestri, Chiara Talmelli, Carlo Pace e Giulia Rachel.

Hanno partecipato alla cerimonia Armando Foschi, consigliere comunale di Pescara delegato dal presidente del consiglio comunale, Rosanna Buono dell'ufficio scolastico regionale, ambito Chieti - Pescara, Sergio Galbiati, presidente Fondazione Hubruzzo e Marcello Vinciguerra, consigliere Fondazione Hubruzzo.

«L'Ufficio scolastico considera questa disciplina fondamentale per sviluppare un approccio sistematico alle tematiche da parte degli studenti. Infatti il nostro ufficio negli ultimi dieci anni si è speso per rendere l'attività del debate presente tra le proposte innovative», dice Rosanna Buono dell'ufficio scolastico regionale, ambito Chieti - Pescara. «La Fondazione sostiene il debate perché è un modo per investire sui giovani, dando loro la possibilità di esercitare un'attività che sviluppi il pensiero critico, utile negli studi, nel lavoro e nella vita», afferma Marcello Vinciguerra consigliere di Fondazione Hubruzzo.

Tra i partecipanti spiccano figure come Marta Citriniti, ex debater e ora studentessa universitaria di medicina che ha partecipato ai mondiali di debate e che ha di recente conquistato il titolo di campione italiana per il debate universitario. E la squadra del liceo "Galileo Galilei" di Pescara, campione italiano di debate in inglese nel 2023. Nel complesso sono 26 le squadre che hanno confermato la loro presenza.

Le squadre che hanno partecipato sono: Istituto Comprensivo 10 di Pescara, Istituto Comprensivo "Papa Giovanni XXIII" di Pineto, Istituto Comprensivo "Papa Giovanni XXIII" di Pianella, Istituto Comprensivo Villa Verrocchio di Montesilvano, Istituto Comprensivo 1 di Roseto, Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" di Lanciano, IISS "Alfano" di Termoli, IIS "De Titta-Fermi" di Lanciano, I.I.S. "V. Emanuele II" di Lanciano, Polo Liceale "Mattioli" di Vasto, Liceo classico "G. d'Annunzio" di Pescara, Liceo classico “G.B. Vico” di Chieti.

In totale, parteciperanno 24 squadre: 8 delle scuole medie, 8 per l'inglese e 10 delle scuole superiori.