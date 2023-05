Gli studenti dell'alberghiero premiati per il progetto "Pon - Il futuro in un filo d'olio"

Sono 29 gli studenti dell’istituto alberghiero che hanno concluso il progetto "Pon - il futuro in un filo d'olio", giunto alla terza edizione, e che oggi hanno ricevuto la certificazione con l’omaggio dei rappresentanti del consorzio olio Dop Aprutino-Pescarese: una bottiglia d’olio extravergine d’oliva numerata, dunque edizione limitata, realizzata esclusivamente per loro dal presidente Silvano Ferri, e un'etichetta speciale ideata dal professor Ivo Mordente.

L’occasione per la cerimonia è stata la tradizionale "Festa di Primavera – Colori e Voci dall’Orto", promossa dalla scuola in collaborazione con l’associazione DiversUguali che, causa meteo, si è svolta nell’Officina del Gusto anziché nell’Orto didattico. Per la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, “una scuola inclusiva non è semplicemente quella che garantisce l’accessibilità strutturale in un’aula, ma è quella che sa costruire una comunità nella condivisione di esperienze, quella che sa far emergere le potenzialità e i talenti di tutti i propri studenti, a partire da quelli speciali, che rappresentano una ricchezza, assicurando una formazione equa e giusta e pari opportunità”.

Presente all'evento odierno anche il sindaco Carlo Masci: “L’istituto alberghiero – ha sottolineato – è una scuola in cui trovo inclusione, socializzazione, e Pescara è una città inclusiva, quell'Orto è della citta, ed è il simbolo di quella transizione ambientale che pratichiamo da tempo. E oggi l’Istituto Alberghiero è la scuola che garantisce ai propri studenti opportunità di lavoro incredibili”.

Gli studenti che hanno ricevuto la certificazione sono Francesca Ballone, Andrea Cantoro, Federica Di Claudio, Vanessa Falcone, Michele Ricucci, Giulia Merciaro, Davide Palmisano, Antonio Amicone, Domenica Babore, Martina Bonomo, Gemma D’Angelo, Licia Dell’Orso, Paolo Di Tullio, Marina Donatucci, Flavio Dragani, Alessandra Gentile, Riccardo Mariano, Stefano Pezzella, Alessandra Ricciuti, Beatrice Saqinoi, Katia Francesca Di Nicola, Manuel Di Paolo, Nicolò Flavio Ferrante, Maria Mariani, Caterina Odoardi, Flavia Radogna, Ana Laura Ribeiro, Alessia Rosati e Federica Vedilei. Referenti i docenti Federica D’Agostino, Marilena Bianchi e Cinzia Chiaiese.