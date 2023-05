Al Giro d'Italia premiati gli "Eroi della Sicurezza" grazie al riconoscimento voluto da polizia stradale e Autostrade per l'Italia

Due di loro a novembre 2022 sono riusciti a evitare il peggio lungo la A14 intervenendo in soccorso di un autoarticolato che procedeva con difficoltà lungo la carreggiata creando un vero pericolo per gli automobilisti. Raggiunto e superato il mezzo lo hanno guidato con la procedura “safety car” e dunque facendolo rallentare, fino al casello di Mosciano Sant'Angelo scoprendo così grazie all'alcol test che l'uomo era ubriaco. L'altro invece si è accorto che un tratto autostradale rischiava di crollare a causa dell'insistente pioggia e così, intervenuto sul posto e nonostante la scarsa visibilità, ha segnalato il pericolo evitando quella che poteva diventare una vera tragedia.

Per questo in occasione della partenza del Giro d'Italia gli assistenti capo coordinatori della polizia stradale Luca Decollibus ed Enrico Di Brigida e l'operatore della direzione di tronco di Pescara Mirko Giuliacci sono stati premiati come “Eroi della Sicurezza”, iniziativa giunta alla dodicesima edizione e nata dalla collaborazione tra polizia e Autostrade per l'Italia.

L'occasione per ricordare che nelle diverse tappe della “Carovana rosa”, saranno 20 gli operatori della polizia stradale cui sarà consegnato il riconoscimento Aspi così come la stradale assegnerà un riconoscimento a 10 operatori del gruppo Autostrade per l'Italia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno ben oltre le proprie mansioni quotidiane.