Il Comune torna a premiare gli studenti delle scuole secondarie licenziatisi con il massimo dei voti

Hanno chiuso l'anno scolastico con voti altissimi: 10 e 10 e lode e per questo il Comune li premierà tornando a organizzare una vera e propria cerimonia a Palazzo di Città per accogliere loro, le famiglie, le dirigenti scolastiche, i compagni di scuola e le docenti.

Dopo lo stop dettato dalla pandemia l'evento torna protagonista per volontà dell'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli che conferirà le pergamene agli alunni più meritevoli delle scuole pescaresi in due occasioni: il 2 dicembre e il 16 dicembre.

La mattina di sabato 2 dicembre, dalle 10 alle 12, nella sala consiliare ci saranno quindi i migliori studenti dei comprensivi 1, 6, 7, 8 e 9. Il 16 dicembre dalle 9 alle 11 le pergamene, diverse per chi ha preso 10 o 10 e lode, saranno invece consegnate ai ragazzi che hanno raggiunto il massimo dei voti nei comprensivi 2, 3, 4, 5 e 10 insieme agli alunni di Nostra Signora e dell'istituto Maior.

La fine di un percorso importante quello delle scuole medie chiusosi nel migliore dei modi per loro ed è per questo, sottolinea Santilli, che il Comune vuole premiarli. Un riconoscimento per riconoscergli quanto fatto e sottolinearle l'importanza ancor più ora che si avviano verso la vita dei “grandi” con le scuole superiori alle porte e poi le scelte che determineranno il loro futuro non solo scolastico, ma ancor più umano. Di qui la volontà, dopo lo stop dovuto alla pandemia, di tornare a dar loro un giusto riconoscimento che sia anche un buon esempio per tanti altri ragazzi: insieme sono il futuro di tutti.