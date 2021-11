Premiato in Comune per aver disputato cento maratone il pescarese Domenico D'Onofrio

Domenico D'Onofrio, atleta dell'Asd Runners Pescara, è stato premiato questa mattina dall'amministrazione comunale di Pescara che gli ha conferito un riconoscimento per aver partecipato a 100 gare fra maratone e ultramaratone in tutto il mondo. Fondatore dell'associazione sportiva che oggi è la squadra podistica più numerose d'Abruzzo nel 2010, a 10 anni è presidente onorario. Odontoiatra, a 54 anni ha ricevuto dal sindaco Carlo Masci un riconoscimento di benemerenza sportiva nel corso di una breve cerimonia tenutasi a Palazzo di Città. Accompagnato dagli amici e dai colleghi dell'asd Runners Pescara, è stato ricevuto olte che dal primo cittadino anche dall'assessore allo sport Patrizia Martelli e dal consigliere comunale Claudio Croce.

La sua prima maratona è stata quella di Roma del 2011 e in 9 anni, escluso il 2020 in cui il Covid ha bloccato tutto, ha percorso migliaia di chilometri in tutto il mondo. Queste alcune delle città in cui ha partecipato alle competizioni podistiche: Firenze, Venezia, Londra, Barcellona, Budapest, Milano, New York , Roma , Amsterdam, Torino, Madrid , Parigi, Valencia , Ravenna, Reggio Emilia e tante altre, compresa la 100 km del Passatore, la gara che porta i podisti da Firenze a Faenza. È membro del Club supermarathon che in Italia raccoglie i podisti che hanno superato le 100 maratone.