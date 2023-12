La giovane campionessa pescarese di danza sportiva Angelica Ciabarra premiata in Comune

Si è classificata terza ai campionati italiani di Danza sportiva over 17 classe A del 2022 e a lei il Comune ha voluto consegnare una pergamena di benemerenza per meriti sportivi. Si tratta della pescarese Angelica Ciabarra, giovane campionessa le cui capacità non sono sfuggite agli scout del programma televisivo The Coach, talent di La7 dedicato al canto, il ballo e la recitazione, e neanche al contest dedicato a Raffaella Carrà il Rumore Bim festival dove si è piazzata undicesima su 5mila 800 partecipanti.

Un risultato quello conseguito ai campionati italiani 2022 della federazione italiana danza sportiva con il duo coreografico Samba. Ciabarra, 22 anni, è allieva della scuola di ballo Dirty Dancing Eamnuel di Ortona e ha rappresentato l'Abruzzo nei Campionati italiani 2023 ed è inoltre appena rientrata dai Campionati Italiani 2023 dopo aver rappresentato l’Abruzzo nel solo e nel duo di classe A con le Danze latino americane insieme alla compagna di squadra Melissa Tiberio

A consegnarle la pergamena nella sala giunta di Palazzo di Città sono stati il sindaco Carlo Masci e l'assessore comunale allo sport Patrizia Martelli.