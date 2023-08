Il Comune premia Nando D'Agostino, il pescarese campione del mondo di marcia: il prossimo obiettivo sono le Paralimpiadi

È un vero campione Nando D'Agostino e per riconoscergli i suoi meriti sportivi il Comune ha deciso di dargli il giusto riconoscimento nel corso di una cerimonia svoltasi in sala giunta. L'ultima medaglia che si è appeso al collo è stata quella di campione del mondo di marcia nei 1500 conquistata alla sesta edizione dei “Virtus global games” svoltisi a Vichy, in Francia, dal 4 al 10 giugno.

Una vittoria raggiunta in quello che è il più grande evento sportivo d'élite al mondo per atleti con disabilità e che si svolge ogni quattro anni nell'anno precedente le Paralimpiadi, con uno scarto di un minuto e 23 secondi al secondo classificato: il bulgaro Emiliyan Kostadinov. Non solo. Il suo tempo (9 minuti 52 secondi 29 centesimi) è stato anche il migliore nella storia della specialità dei Virtus global games.

Nel giorno della vittoria un altro successo è stato centrato da D'Agostino che con i compagni di staffetta Luca Mancioli, Tiziano Capitani e Andrea Piacentini, ha conquistato la medaglia d'argento arrivando dietro al Messico e davanti alla Francia. Solo le ultime vittorie quelle conquistate nel corso della manifestazione sportiva che ha visto la partecipazione di atleti di 80 Paesi. Il pescarese in forze alla società polisportiva Tethys di Chieti si era già laureato a maggio campione italiano a Montebelluna negli assoluti della Fisdir (Federazione degli atleti con disabilità) stabilendo nella specialità il record mondiale con un tempo di 9 minuti 33 secondi 81 centesimi.

Ora, come sottolinea il sindaco Carlo Masci, il suo prossimo obiettivo sono le Olimpiadi paralimiche “dove ci riserverà grandi e belle sorprese”, sottolinea. Ad accoglierlo a Palazzo di Città con il primo cittadino c'era l'assessore comunale per la disabilità Nicoletta Di Nisio, i co-fondatori di Treddy (la società pescarese che si è occupata di realizzare il premio in stampa 3D consegnatogli dall'amministrazione) Marco Luciano e Mattia Mucci e il responsabile comunicazione e marketing della stessa.

Un esempio per tutti, hanno sottolineato il sindaco e la Di Nisio parlando alla stampa, con Masci che con un post condiviso sui social sottolinea come abbia “avuto la giusta determinazione per mettersi in gioco, ha superato i suoi limiti con la forza del suo carattere e ha raggiunto risultati incredibili”. “Un pescarese doc, campione del mondo di marcia, un giovane appassionato che fa incetta di medaglie alle competizioni nazionali e internazionali a cui partecipa”, aggiunge.

Un sogno quello delle Paralimpiadi non poi così lontano per D'Agostino “e noi – prosegue Masci - ci stringiamo attorno a lui in un abbraccio che lo spingerà verso altre importanti vittorie”.