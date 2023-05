Il Comune di Cepagatti premia le attività storiche e consegna due riconoscimenti per meriti sportivi: uno per il podista 80enne D'Alanno

Una targa al merito alle attività storiche di Cepagatti “che in molti casi si tramandano da generazione in generazione e che hanno saputo resistere in momenti difficili per essere al passo con i tempi. Un omaggio a tante attività che rappresentano il fulcro della vita cittadina”.

Con queste parole il sindaco Gino Cantò ha introdotto la cerimonia di premiazione svoltasi in Comune, con cui l'amministrazione ha voluto dare un meritato riconoscimento alle attività che da 40 anni tengono vivo il tessuto sociale ed economico del territorio. A consegnarli insieme al sindaco c'erano vicesindaco Annalisa Palozzo, il consigliere comunale delegato al commercio Germano Farinaccia e gli assessori comunali Tiziano Santavenere e Maria Giulia Amborsini.

Una giornata speciale nel corso della quale sono stati anche premiati per meriti sportivi il podista Gabriele D'Alanno, che ad 80 anni ha vinto un campionato italiano e vanta molte medaglie e numerosi anni di impegno nell' atletica leggera e Ilaria Giammarino giovane assistente bagnanti che ha dimostrato prontezza e sangue freddo salvando una donna durante il suo servizio.

Queste le ventiquattro attività storiche cui è stata consegnata la targa dall'amministrazione: