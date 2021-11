Premiati in Comune gli atleti dell'asd “Uguali nello sport Giuliano Visini” che hanno partecipato agli Open Euro TriGames 2021 [FOTO]

Cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli atleti che hanno partecipato con ottimi risultati agli Open Euro TriGames 2021 questa mattina 5 novembre in Comune a Pescara. L'evento sportivo si è tenuto a Ferrara dal 4 al 10 ottobre. Si tratta della versione europea dei Trisome Games dedicate a ragazzi speciali con diversità. Per Pescara, hanno partecipato i ragazzi dell'asd “Uguali nello sport Giuliano Visini” che hanno salito le scale del Comune di Pescara accompagnati dallo staff tecnico formato da Ruggero Visini e Francesco Marchegiani.

Ad accoglierli il sindaco Carlo Masci, gli assessori Nicoletta Di Nisio e Patrizia Martelli, e il vicesindaco e assessore Gianni Santilli. I ragazzi dell'asd hanno partecipato per le discipline del Calcio a 5 e atletica leggera e sono:

Nando D'Agostino per la specialità marcia 800mt.e 1.500mt; Federico Giannini per la velocità 100mt. ed il triathlon (100mt, salto in lungo, lancio del peso kg.4) e per il Calcio A5 Matteo Simoni. Per l'Atletica leggera Nando D'Agostino vinto due medaglie d’oro classificandosi, infatti, 1°nella gara di marcia 800mt e sempre 1° nella gara di marcia 1500mt. Nando ha anche fatto registrare il record della manifestazione con il tempo 4'58". Federico Giannini nei 100mt. si è classificato 3° ottenendo la medaglia di bronzo mentre nel triathlon si è classifcato 1° medaglia d'oro. Nel Calcio A5 l'Italia con Matteo Simoni si è classificata 3° ottenendo la medaglia di Bronzo.

L'assessore Di Nisio ha commentato:

“Possiamo veramente affermare che questi ragazzi si sono comportati egregiamente. Basti pensare che vincere tutte quelle medaglie, a fronte di 17 nazioni partecipanti, ha veramente dato il senso della grandezza di questa affermazione. Ci hanno regalato una vittoria veramente importante perché ha portato Pescara a livelli europei. Possiamo, grazie a loro, il loro impegno e la loro volontà affermare che la cosiddetta “diversità” non esiste assolutamente. Sono ragazzi speciali sotto ogni aspetto e con le loro vittorie lo hanno dimostrato e sono anche di esempio a tutti per far comprendere come, con la volontà, si può abbattere qualsiasi ostacolo. Un grazie che voglio condividere con le loro famiglie e soprattutto con chi ha creduto in loro allenandoli e coinvolgendoli”.