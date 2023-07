Con il massaggio cardiaco ha salvato la vita ad un bagnante: il 22enne Matteo Colangelo premiato in Comune [FOTO]

“Gli eroi sono spesso quelli della 'porta accanto'”. Con queste parole l'assessore comunale allo sport commenta sul suo profilo Facebook il gesto compiuto il 22 luglio dal giovane Matteo Colangelo, lo studente 22enne che, come ricorda le i stessa, “ha salvato un uomo in arresto cardiaco”.

Nello specifico ha salvato la vita al 59enne che ha avuto un malore improvviso mentre era al mare in uno stabilimento della riviera sud. Un gesto il suo che ha consentito ai soccorritori arrivati subito dopo, di intervenire e portarlo d'urgenza in ospedale.

Ad accoglierlo in Comune il sindaco Carlo Masci con l'assessore Martelli. Sono stati loro a consegnare la pergamena di benemerenza civica al giovane. Pergamena su cui si legge: "Per la prontezza e la competenza dimostrate nel prestare soccorso a un bagnante colpito da arresto cardiaco e contribuendo in maniera determinante a ripristinare il battito cardiaco e salvargli la vita". Nella sala giunta con lui, brillante studente del corso magistrale di Economia e managment presso l'università d'Annunzio e da più di un anno Business developer presso Coca-Cola Hbc Italia per cui è uno dei più giovani assunti a tempo indeterminato dalla storica azienda, c'erano anche i famigliari e gli amici.

"Ringrazio l’amministrazione della mia città per avermi dato questa grande soddisfazione - ha detto Matteo - ma il più grande premio l’ho ricevuto quel giorno sulla spiaggia aiutando una persona in difficoltà", ha detto il ragazzo.

L'amministrazione ha voluto premiare questo ragazzo per “esprimergli semplicemente il proprio 'ringraziamento' – aggiunge Martelli nel suo -, perché Matteo rappresenta la nostra migliore gioventù. Orgogliosi di te”.

Un gesto quello del ragazzo che dimostra l'importanza di educare più persone possibili agli interventi di primo soccorso. A lui il grazie di tutta la comunità.