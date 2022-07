Premiati in Comune i vincitori del contest social "Pescara Zona Rosa" per il Giro d'Italia

Sono stati premiati ieri in Comune, nella sala consiliare, i vincitori del contest social "Pescara Zona Rosa" per il Giro d'Italia, la cui decima tappa è arrivata in città lo scorso 17 maggio. Quattro le categorie che hanno ricevuto un riconoscimento: “La vetrina più bella”, “Il piatto più rosa”, “Il drink più rosa” e “Il selfie in rosa”.

I vincitori sono stati, rispettivamente, D’Altorio Sport, il ristorante Marechiaro, il cocktail bar Mirror e il gruppo sportivo Fidas - Uisp. Particolare simpatia ha destato il premio speciale al sosia di Gabriele d’Annunzio, ossia Pier Luigi Guerrieri. Targa di riconoscimento anche alle numerose sigle di categoria, tra le altre Confcommercio, Casartigiani, Ascom e Federalberghi.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle imprese che si sono aggiudicate i concorsi-sondaggio e delle associazioni di categoria che, insieme al comitato tappa, hanno dato un contribuito fondamentale alla buona riuscita dell’iniziativa. Sono inoltre intervenuti il sindaco Carlo Masci, il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, gli assessori allo sport, Patrizia Martelli, e al turismo, Alfredo Cremonese, e il delegato comunale per il Giro d’Italia Armando Foschi.

Come si legge in una nota di Palazzo di Città, "Il legame tra la città di Pescara e la passione per il ciclismo è ormai molto datata, scritta nelle tante pagine di storia dello sport che riconducono al Giro d’Italia e al Trofeo Matteotti, ma anche alle tante imprese di campioni ineguagliati. La conferma si è avuta ancora una volta in occasione dell’arrivo della decima tappa del Giro d’Italia, che ha rappresentato una festa di popolo e un importante ritorno di immagine per la città, amplificato dai media nazionali e internazionali".