Premi Flaiano Poesia: trionfa il libro di Massimo Morasso "Frammenti di nobili cose"

Si è svolta, nella serata di sabato 22 giugno, a Pescara, la cerimonia relativa alla seconda edizione dei Premi Flaiano Poesia. Per la sezione Poesia trionfa il libro di Morasso, mentre per la sezione Poesia under 30 il vincitore è Gabriele Guzzi per il libro: "Un volto da un vuoto".