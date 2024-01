I Premi Flaiano restano a Pescara, l'annuncio ufficiale della presidente Tiboni [VIDEO]

Sarà ancora Pescara a ospitare il Premio Flaiano che nel 2024 raggiungerà la sua 51esima edizione.

A ufficializzare la scelta è la presidente dell'omonima associazione, Carla Tiboni.

E l'ha fatto con un video condiviso sulla pagina Facebook del premio.

«Care amiche e cari amici dei Premi internazionali Flaiano, ci siamo lasciati a luglio dopo lo straordinario successo della cinquantesima edizione con la promessa che avrai valutato il destino dei premi e cioè se restare a Pescara dove è nato Ennio Flaiano e dove sono stati istituiti i premi da Edoardo Tiboni o se trasferirli perché non voglio assolutamente che si verifichi quanto è accaduto l'anno scorso», dice la Tiboni, «ringrazio i sindaci delle città che si sono proposte di ospitare i premi, ma abbiamo deciso di restare a Pescare per due motivi. Il primo è legato ai pescaresi e allo straordinario pubblico che segue la manifestazione e tutti gli eventi dell'associazione Flaiano. Lasciare Pescare e andare via sarebbe stato un torto che non mi sento di farvi. Il secondo motivo, nonostante l'incertezza dei finanziamenti è legato al Mediamuseum e al Moc (Museo officina del cinema Ennio flaiano). Sono in corso i lavori di ristrutturazione esterni del Mediamuseum cui seguiranno i lavori di rimusealizzazione del museo. Lavori così fortemente voluti da Edoardo Tiboni e dalla Fondazione Tiboni. I Premi Flaiano saranno necessari per l'operatività e per il successo di un museo così moderno e così importante per la città. I Premi Flaiano anni in questo modo, aiuteranno a Pescara ed Abruzzo a essere protagonisti in Italia e nel mondo».