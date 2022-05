Il prefetto Di Vincenzo accoglie l'ambasciatore senegalese in Italia

Il prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha incontrato ieri al palazzo del governo l'ambasciatore della repubblica del Sengal in Italia S.E. Papa Abdoulaye Dottor Seck accompagnato dal console onorario del Senegal per le regioni Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna Tullio Galluzzi, il primo segretario, responsabile dei servizi consolari dell’ambasciata Ndèye Thioro Diariatou Diop ed il segretario generale dell’associazione dei lavoratori immigrati senegalesi Momar Diouf.

La visita si inserisce in un contesto di incontri organizzati dall’ambasciata del Senegal in Italia per prendere contatti con i tanti cittadini senegalesi che a vario titolo si sono stabiliti o si trovano temporaneamente nelle diverse regioni d’Italia e a conoscere le modalità con cui operano le autorità locali per addivenire a una proficua collaborazione tra i rispettivi uffici. Nel corso del cordiale incontro l’ambasciatore ha sottolineato lo stretto rapporto di solidarietà e l’intenso percorso di integrazione e di convivenza che lega la comunità senegalese a questo territorio e ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta e per l’attenzione che viene prestata ai concittadini senegalesi che risiedono in questa provincia.