Controlli della prefettura per il green pass nel Pescarese: chiusa un'attività commerciale

Sono 575 le persone controllate dalle forze dell'ordine su disposizione della prefettura di Pescara, nell'ambito dei controlli relativi al rispetto del green pass e delle normative riguardanti il contrasto al contagio da Covid. Nel report dell'11 dicembre non vi sono persone sanzionate per il green pass, mentre una persona è stata sanzionata per la mancanza di dispositivi di protezione. Nessun cittadino è stato denunciato mentre le attività commerciali dove sono avvenuti controlli sono 82. Per una di queste è scattata la chiusura per il mancato rispetto delle norme vigenti, mentre non ci sono state altre sanzioni a carico dei titolari delle attività controllate.

Dall'entrata in vigore del super green pass, il 6 dicembre, il prefetto Di Vincenzo ha predisposto un ulteriore rafforzamento dei controlli sul territorio al fine di contrastare possibili situazioni di assembramento e mancato rispetto delle regole anti contagio.